L'État veut augmenter la rémunération des indics du fisc

Dans le langage des impôts, on les appelle pudiquement "les aviseurs fiscaux". Depuis 2017, des affaires portées à la connaissance du fisc ont rapporté 90 millions d'euros à l'État. Ces affaires ne concernent pas les dénonciations entre voisins, mais exclusivement la fraude fiscale internationale. En augmentant la rémunération de ces indics, l'État souhaite élargir ce dispositif à la fraude à la TVA, qui lui fait perdre 21 milliards d'euros chaque année.