L'été en automne : explication du phénomène

Notre présentatrice météo estime que dans un sens, c'est normal. Mais c'est plutôt logique, dit-elle, parce que nous sommes actuellement dans un flux de sud. Ça veut dire que c'est de l'air chaud qui remonte du Maghreb. Ce qui est beaucoup moins normal, poursuit Évelyne Dhéliat, ce sont les températures actuelles. Sur l'Afrique du Nord, il fait 35 °C au lieu de 27 °C normalement. Et puis, ce dont il faut s'inquiéter, ce sont ces périodes de forte chaleur ou de canicule qui sont de plus en plus tardives au mois d'octobre et de plus en plus précoce aussi. En juin, il y avait déjà une canicule. Puis juillet et août, des canicules ont été parfois placés en vigilances rouges. Pour l'ensemble de ces trois mois, il y a eu 33 jours de canicule. ça veut dire des périodes de plus en plus longues, de plus en plus d'airs chauds qui s'accumulent sur le pays. Et il est à craindre que ce réchauffement climatique s'accélère sur notre planète, prévient-elle. TF1 | É. Dheliat