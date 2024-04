L'Etna fait des volutes de fumée

Les volutes, dans la vidéo en tête de cet article, ne sont pas celles d'un fumeur de cigare. Ce ne sont pas des signaux envoyés par une tribu indienne. C'est l'Etna. Le volcan sicilien crache des rondes vapeurs. Un phénomène rare mais connu des volcanologues, observé sur certains volcans comme le Stromboli, certains cratères islandais et plus particulièrement sur l'Etna. Selon les explications de Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue de l'Université Paris-Saclay, c'est dû à la morphologie du cratère et du conduit, à la pression qui monte plus ou moins et à la teneur en gaz. Dominant l'île de Sicile à plus de 3 350 mètres, l'Etna est l'un des volcans les plus actifs de la planète. Le 2 avril 2024, un nouveau petit cratère s'est formé sur le versant nord-est. C'est lui qui produit tous ces anneaux de fumée. Il ne s'agit pas d'un signe inquiétant d'une éruption prochaine. Au contraire, cela prouve que le volcan évacue régulièrement la pression. Un spectacle qui fait le bonheur des spectateurs, venus admirer ce seigneur des anneaux. TF1 | C. Chapel, O. Cresta