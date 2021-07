L’étonnant destin de Khaby Lame, le nouveau phénomène de TikTok

Dans le flot de vidéos qui inondent notre téléphone, des tutoriels censés nous donner des astuces, comme un moyen d'installer un réservoir de dentifrice sur sa brosse à dents, ou un outil pour équeuter une cerise. Khaby Lame, lui, prend un malin plaisir à parodier les conseils les plus absurdes. Éplucher une banane avec un hachoir, le jeune homme de 21 ans a trouvé nettement plus simple. Pour souligner l'évidence, des mimiques et un geste désormais connus par des millions de personnes. Pourtant il y a à peine plus d'un an, Khaby Lame était un parfait un connu. En mars 2020, le jeune homme perd son travail et se retrouve désœuvré en plein confinement. Il se met alors à la vidéo. Le jeune homme nous a donné rendez-vous à Milan chez son agent, qui gère maintenant sa carrière fulgurante. Chacune de ses vidéos est regardée des millions de fois partout à travers le monde. "Le silence est la langue mondiale. Tout le monde me comprend parce que je ne parle pas. Je transmets grâce à mes expressions, ce que je veux faire voir, faire comprendre", explique-t-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.