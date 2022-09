L'euro au plus bas : les gagnants et les perdants

Un vigneron vend une partie de ses bouteilles aux États-Unis. Pour les acheter, les Américains doivent convertir leurs dollars en euros. Et comme l'euro baisse, ils peuvent en acheter de plus en plus. Et les Américains ne s'en privent pas. Ils lui commandent de plus en plus de caisses de vin. C'est une bonne nouvelle pour lui et pour tous les vignerons qui exportent aux États-Unis. Les Français qui vendent outre-Atlantique sont les grands gagnants lorsque l'euro dégringole. En revanche, pour ceux qui importent des produits en dollars, c'est l'inverse. Il y a encore quelques mois, Eno, fabricant de planchas, a acheté un mug à deux euros en Asie. Ce lundi 5 septembre, il est à 2,40 euros. Heureusement, cette PME a toujours conservé des dollars dans ses caisses. Elle les utilise donc pour éviter de perdre au change. Il est impossible en revanche d'éviter la flambée du prix de l'énergie. Sur les marchés internationaux, pétroles et gaz se négocient en dollars. Un euro faible alourdit un peu plus la facture. Et au bout de la chaîne, ce sont les entreprises qui en souffrent quand elles renégocient leur contrat. Autres grands perdants : ceux qui ont prévu un voyage en dehors de la zone euro. À l'inverse, les Américains qui viennent en France ont plus d'argent à dépenser et ce ne sont pas les professionnels du tourisme qui vont s'en plaindre. TF1 | Reportage T. Jarrion, F. Moncelle, M. Monnier