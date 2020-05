Levée de la limite des 100 km : un soulagement pour les habitants de Tourville-la-Rivière

À partir du mardi 2 juin, les Français pourront se déplacer à plus de 100 km de leurs domiciles sans attestation. Le tourisme va enfin reprendre. À Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime), les bars ont déjà fait la course pour se ravitailler et être prêts pour cette date de réouverture. Et la ville n'est pas la seule, car pour de nombreuses communes de Normandie, le tourisme est très important.