Levée de la règle des cent kilomètres : une bonne nouvelle pour les vacances

Le secteur du tourisme attendait avec grande impatience les annonces du Premier ministre. Les professionnels sont prêts depuis plusieurs semaines à accueillir des visiteurs. C'est désormais possible avec la suppression de la règle des cent kilomètres. En zone verte, les campings et les villages de vacances pourront rouvrir dès mardi 2 juin. Ces mesures suffiront-elles à sauver la saison estivale ? Reportage au Grau-du-Roi (Gard). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du jeudi 28 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.