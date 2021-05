Levée des restrictions : les gîtes et campings en Vendée affichent déjà complet !

C’est la maison de vacances que tout le monde s’arrache. On est au milieu des champs, à deux pas de l’océan, avec jardin, et surtout, sans voisin à l’horizon. “Elle fait fureur cette maison parce qu’elle est totalement isolée. Et ici, on n’a pas d’usine, une couverture, et les grands espaces aussi. Donc, tout ce qu’ils ont rêvé en confinement se trouve ici”, explique Jules Mollé, le propriétaire du gîte rural situé à Saint-Jean-de-Monts dans la Vendée. En résultat, l’hébergement est complet jusqu’au mois de septembre. Même engouement dans ce camping pour les bungalows au plus proche de la nature. Ici, c’est presque un mois de mai habituel qui s’annonce. Et les clients sont de moins en moins préoccupés par les conditions d’annulation. À une semaine de la réouverture, ce sont bien les activités qui inquiètent. “Ici, c’est notre seule animation. Alors qu’en temps normal, on a des animations toute la journée, des spectacles aux grands jeux”. Mêmes incertitudes concernant l’accès à la piscine. Mais quoi qu’il en soit, c’est surtout l’air de la mer que les vacanciers viennent chercher. Alors à l’office du tourisme aussi, on s’efforce de rassurer.