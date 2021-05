Lever les brevets sur les vaccins anti-Covid, ça changerait quoi ?

Levée les brevets, cela signifie concrètement que nous aurions la recette pour fabriquer nous-mêmes des vaccins anti-covid. Mais a-t-on en France les capacités industrielles de le faire ? Pour Nathalie Coutinet, économiste de la santé à l'université Sorbonne Paris nord, "les entreprises françaises ont des compétences pour fabriquer des vaccins à ARN messager. Il y a déjà une entreprise du côté de Dijon qui travaille et fournit des composants pour Moderna". À Lyon, par ailleurs, derrière les murs des laboratoires Sanofi, les essais cliniques pour un vaccin à ARN messager sont déjà en cours. Mais combien de temps cela prendrait-il de fabriquer des vaccins, comme Pfizer ou Moderna ? Nous avons rendu visite à un flaconnier près de Caen. Chez Cenexi, on peut remplir 300 flacons par minute, mais c'est le transfert de technologie en amont qui est très long. Et 6 à 12 mois supplémentaires pour que l'Agence du médicament vérifie le produit. Et s'il faut construire une usine supplémentaire, compter plusieurs années. A-t-on donc intérêt aujourd'hui à produire en France ? L'idée serait de fabriquer plus de doses pour les vendre moins cher aux pays qui en manquent. Mais cela reste trop risqué pour être rentable, selon les spécialistes, d'autant qu'un programme de don existe déjà. Les laboratoires s'opposent fermement aux partages de leurs brevets. Ils alertent contre le risque de contrefaçon. Être peu nombreux sur le marché rapporte gros, 26 milliards de chiffre d'affaires pour Pfizer en 2021.