Il s’agit d’un des médicaments les plus prescrit en France. Le Levothyrox se prend en comprimé pour les malades de la thyroïde. En mars dernier, sa formule a été modifiée et depuis, certains patients se plaignent d'effets secondaires. Une pétition a été lancée et un numéro vert a été mis en place. Près de 3 millions de personnes sont concernées.