L’extension des zones à faibles émissions fâche de nombreux automobilistes

Dans le centre-ville de Caen, une voiture sur trois pourrait peut-être ne plus circuler d'ici 2025. Les véhicules et les deux-roues avec une vignette Crit'Air 3, 4 ou 5 seront susceptibles d'être interdits de rouler. Les contrevenants s'exposeront à des amendes comme c'est déjà le cas à Paris, Lyon, Grenoble, des villes classées ZFE (zones à faibles émissions). Elles concerneront 44 nouvelles agglomérations d'ici 2025. À Orléans, cet artisan rencontre déjà des difficultés lors de ses déplacements en région parisienne. En cause, ses sept véhicules diesel sont jugés trop anciens, trop polluants. L'État a mis en place des aides à l'achat. Jusqu'à 12 000 € si vous mettez à la casse votre vieille voiture contre un modèle électrique. Les foyers les plus modestes peuvent aussi bénéficier d'un micro-crédit de 5 000 €. Cette association de défense de l'environnement propose d'aller plus loin, avec la mise en place d'un prêt à taux zéro. Chasser les véhicules les plus anciens, cela se fera par étape d'ici 2025. Mais l'objectif est le même : faire chuter rapidement la pollution de l'air dans les grandes villes.