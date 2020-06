L'extraordinaire découverte du plus grand et ancien site Maya au Mexique

Au Mexique, dans la région de Michoacan sur la côte pacifique, les archéologues ont fait une découverte extraordinaire. Grâce au Lidar, une technologie laser qui permet de voir à travers la végétation, ils ont mis au jour une cité précolombienne construite il y a plus de 1 000 ans.