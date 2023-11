L'extrême droite aux portes du pouvoir aux Pays-Bas : qui est Geert Wilders ?

Avec sa chevelure peroxydée et sa rhétorique populiste, la comparaison saute aux yeux. Surnommé le Donald Trump des Pays-Bas, Geert Wilders est pourtant entré en politique bien avant lui. Cela fait 20 ans qu'il attendait d'arriver en tête des votes, avec son parti d'extrême droite, le PVV. Son discours anti-immigration et surtout anti-islam lui ont valu de menaces de mort. Sous protection policière depuis 2004 et condamné par la justice, jamais il n'a cessé les outrances. Interdire le Coran, les mosquées, il veut aussi enlever une étoile du drapeau européen. Le retour des frontières, d'une monnaie nationale, dix ans après cette scène, Geert Wilders promet un référendum. TF1 | Reportage C. Marchand, C. Aguilar