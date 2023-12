L'heure de la décrue à Saintes

Comme beaucoup à Saintes, une jeune fille voudrait profiter de la décrue pour rentrer chez elle. Mais sa rue a bien changé depuis son départ. Il y a plus de 60 centimètres d'eau dans son logement. Certaines affaires sont au sec, mais le chauffe-eau, lui, est hors d'usage. Elle comprend peu à peu que son retour à la maison sera plus compliqué que prévu. Deux ans seulement après la dernière grande inondation, le niveau de la Charente atteint 6,08 mètres au pic de la crue. Le pire a été évité. Mais les habitants, eux, sont lassés. Pour limiter l'ampleur du phénomène, le département dévase la Charente depuis trois ans grâce à un bateau. L'opération consiste à égaliser le fond de la rivière afin de réduire la hauteur de chaque crue. Six centimètres, au maximum, seraient ainsi gagnés. Selon les experts, il n'y a pas de solutions miracle. La ville de Saintes a beau être habituée à ces événements, certains élus préviennent déjà : "A ce rythme, habiter au bord de la Charente, dans des logements anciens, deviendra, un jour, impossible". TF1 | Reportage B. Christal, E. Fourny, J. Berville