L'Hexagone pourrait-elle commander ou produire plus de vaccins ?

Partout dans le monde, c'est la course à la vaccination. Et voilà que se profile la crainte de manquer de dose. Mais un pays peut-il passer commande en dehors des contrats négocier par l'Europe ? En principe non. L'Allemagne semble vouloir le faire, mais les 27 ont signé un accord pour commander ensemble, avec plus de deux milliards de doses à six laboratoires. L'Hexagone devra ensuite payer les 67 millions de vaccins qui lui reviennent. Ce sont des stocks d'État et les élus locaux ne peuvent donc pas commander directement des doses aux laboratoires. C'est pourtant ce que réclament les présidents de région. Face à ces attentes, peut-on produire plus de vaccins ? Pour le moment, seul celui de Pfizer est disponible. Toutes les doses pour l'Europe sortent de cette usine belge qui tourne à plein régime. Un autre site en Allemagne devrait bientôt lancer ses chaînes de production ainsi qu'un sous-traitant en France. Mais il est difficile d'aller plus vite, car n'importe quelle usine n'est pas autorisée à fabriquer des vaccins. Il y a des règles et des bonnes pratiques de production qui sont définies par l'OMS. À part Pfizer, celui de Moderna vient tout juste d'être autorisé en Europe. Il fournira à l'Hexagone 500 000 doses chaque mois. AstraZeneca et Janssen sont aussi très avancés dans leurs démarches auprès de l'Agence du médicament. Viendront ensuite CureVac et Sanofi.