L'hommage de Compiègne au médecin hospitalier décédé du Covid-19

Plusieurs dizaines de soignants ont participé lundi aux longues minutes de silence en mémoire du docteur Jean-Jacques Razafindranazy. Ce médecin urgentiste, âgé de 67 ans, était retraité, mais avait décidé de continuer à travailler pour aider ses collègues qui étaient débordés par l'épidémie de Covid-19. Devant le centre hospitalier, les patients ont souligné l'abnégation du médecin et de tous les personnels de santé. Mais beaucoup de professionnels craignent de nouveaux décès parmi leurs collègues.