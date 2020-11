L'hommage des élèves et des professeurs à Samuel Paty

Dans toutes les classes de France, le silence régnait ce lundi matin. De l'élémentaire au lycée, à onze heures, élèves et enseignants ont bien respecté une minute de recueillement en hommage à Samuel Paty. Les plus jeunes à avoir respecté cette minute de silence ont six ans. Alors, une question était à l'esprit de tous les professeurs ce matin. Comment parler de ce drame à des enfants ? Ce lundi 2 novembre 2020, le rôle du professeur était aussi de lire à ses élèves la "Lettre aux instituteurs et institutrices" de Jean Jaurès. Mais surtout, le défi de cette rentrée était de faire parler les élèves, quel que soit leur âge. De nombreux établissements ont organisé dès ce matin cet échange sur la liberté d'expression. Dans les écoles où il n'aurait pas eu lieu, les enseignants ont jusqu'à la fin du mois pour le mettre en place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/11/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 novembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.