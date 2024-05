Etats-Unis : le milliardaire qui veut vivre éternellement

Quelque part en plein Los Angeles, Bryan Johnson, fondateur de “Project Blueprint”, est en train de mener sa petite révolution. Depuis sa villa, il s’est engagé dans une course contre le temps, un combat contre la mort. Devenu milliardaire après avoir vendu son entreprise dans les nouvelles technologies, il investit depuis tout son argent et surtout son temps, pour rester jeune. Ce sont deux millions d’euros par an, et il partage sa folle quête sur les réseaux sociaux. Il mène une vie calibrée, quasiment monastique, aucune extravagance. Il prend son petit déjeuner à sept heures, le repas à dix heures, dernier encas à onze heures, puis un long jeûne. Il nous assure qu’il n’a pas du tout recours à la chirurgie esthétique. Pas de soleil aux heures les plus chaudes, une heure de sport par jour, six fois par semaine, pas plus. Mais son projet fou n’est pas seulement fondé sur une hygiène de vie irréprochable. Depuis trois ans, chaque jour, dans la clinique installée au cœur de son domicile, il subit une batterie de tests et d'exercices, avec des dizaines de machines toutes plus sophistiquées les unes que les autres. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon, K. Kessener