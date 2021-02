L’hôpital de Dax victime d’une importante attaque informatique

À l'accueil des urgences, les employés ont ressorti les papiers et les stylos. Depuis mardi, leur ordinateur n'est plus accessible. L'attaque informatique a touché tout l'hôpital dans la nuit de lundi à mardi. Depuis hier, seules les urgences vitales sont admises car l'accueil des patients prend bien plus de temps. "C'est très difficile, c'est très lent. On est obligé de tout faire à la main. On fait un bond en arrière de 30 ans. (...), il faut tout reprendre de A à Z", déplore Cathy Laval, agent administratif - Centre hospitalier de Dax (Landes). Certains sont tout simplement impossibles à réaliser. Les chimiothérapies et radiothérapies ont dû être annulées. Le logiciel utilisé est hors service. Au bloc opératoire, comme la stérilisation est informatisée, les interventions non urgentes ont été déprogrammées ou reportées. L'origine de l'attaque reste pour l'instant inconnue. Seule certitude, les fichiers n'ont pas été volés, mais ils sont inaccessibles. Les voleurs réclament désormais une rançon de plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais, l'hôpital refuse de payer. Il estime pourtant qu'il faudra au moins deux semaines avant un retour à la normale.