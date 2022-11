L'hôtellerie recrute : venez sans CV !

Voici le jeu du jour : dans une chambre d'hôtel, il y a sept erreurs et la jeune femme cherchant du travail dans l'hôtellerie doit le trouver. Nous assistons à un recrutement. Elle est venue sans CV. Au total, 300 demandeurs d'emplois sont inscrits pour cette journée du talent. Chaque recrutement donne lieu à une mise en scène. Comme par exemple pour un poste de serveur, il faut dresser une table pour deux personnes sous l'œil du recruteur. Et si le candidat se trompe, par exemple, entre le verre à eau et le verre à vin, il n'y a rien de grave, ce n'est pas le plus important. Le groupe hôtelier Accor cherche à embaucher 700 personnes, rien qu'en France. Il manque des effectifs partout. Par exemple, en cuisine, il faut faire une salade fraîcheur avec un peu de tomate et de concombre en cinq minutes. Et dans une autre salle, on recrute des réceptionnistes et il y a urgence. À la fin de la journée de recrutement sans CV, les candidats retenus repartent avec un bon d'embauche et signeront leur contrat de travail dans quelques jours. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire