L'hydrogène est-il vraiment une énergie propre ?

L'hydrogène, une énergie miracle pour faire voler des avions, rouler des trains ou des voitures, qui ne rejettent plus que de l'eau. Nous avons voulu vérifier à Pau, une ville pionnière en matière d'hydrogène grâce à ses bus. Silencieux, beaux, propres, bref, tout pour plaire par rapport aux modèles diesel. Ces nouveaux bus circulent depuis un an et demi grâce à un hydrogène fabriqué sur place. Une fierté pour la ville. Ces bus sont très gourmands en électricité. Pour produire de l'hydrogène, il faut séparer la précieuse molécule H² de celle de l'eau à grand renfort de courant électrique. À Pau, ces bus sont réellement écologiques, car la ville achète de l'électricité produite localement par un barrage. Mais l'hydrogène écologique coûte environ trois fois plus cher que l'hydrogène produit à base de charbon ou de gaz naturel comme ici en Normandie. Nous sommes dans l'usine de l'un des leaders mondiaux de l'hydrogène. Une production loin d'être propre, mais difficile de faire mieux pour l'instant. Pour produire plus d'hydrogène vert, il faut donc plus d'éoliennes, plus de panneaux solaires, plus de barrages hydrauliques. La France a prévu 7 milliards d'euros pour développer l'hydrogène vert. Les aides publiques se multiplient partout dans le monde, afin de réduire drastiquement nos émissions de CO².