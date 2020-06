Liaison avec la Corse : des restrictions jusqu'au 23 juin

Dès le mardi 2 juin, nous pourrons profiter d'une liberté presque totale, mais certaines destinations de notre pays sont encore difficilement accessibles. C'est le cas de la Corse. Jusqu'au 23 juin, il sera impossible de rejoindre l'île en avion sans motif impérieux lié à la santé, à des raisons familiales ou professionnelles. Pour la traversée en ferry, la règle n'est pas la même. Les attestations ne sont plus obligatoires. Seule la capacité du bateau à accueillir des passagers est limitée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.