Liaisons supprimées : l’inquiétude des aéroports régionaux

Après les suppressions de postes annoncées chez Air France et Airbus, les liaisons entre Paris et Bordeaux pourraient aussi disparaître. En cause, le gouvernement veut privilégier le train, lorsque le trajet dure moins de 2h30. La navette Orly-Bordeaux a en effet disparu des écrans radars depuis le confinement et elle ne devrait pas reprendre du service. Avec ses 560 000 passagers en moins, c'est autant de taxes aéroportuaires qui s'envolent pour le gestionnaire de l'aéroport. Mais, c'est aussi toute l'économie autour de l'aérogare qui va être touchée : chauffeurs de taxi, gérants d'hôtel et industriels. Cette navette était la deuxième ligne la plus fréquentée. Il va falloir donc trouver d'autres compagnies pour occuper ses créneaux. Et tout cela, dans un contexte morose pour l'aviation.