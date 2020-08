Liban : fortes explosions au port de Beyrouth

Une double explosion, particulièrement impressionnante, a secoué Beyrouth ce mardi au Liban. On n'en connaît pas encore la cause. On peut penser que le bilan sera lourd au vu des images des fortes détonations dans le port de la capitale libanaise. Selon des témoins, les déflagrations ont été entendues à près de 200 km de Beyrouth. Le Premier ministre Hassane Diab a décrété un jour de deuil national pour mercredi.