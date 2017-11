Liban : Saad Hariri est de retour dans son pays

Après avoir été retenu pendant douze jours en Arabie Saoudite, sans doute contre son gré, et après un court séjour à Paris, le Premier ministre libanais Saad Hariri a été accueilli dans la capitale libanaise. Nos envoyés spéciaux ont eu l'occasion de le rencontrer dans sa résidence privée à Beyrouth, au Liban. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.