Libéré après un double meurtre : des familles sous le choc

Ils ont reçu ce coup de fil comme un coup de poignard, une annonce brève. Celui qui a reconnu avoir tué Caroline et son compagnon Christophe attendra son procès dehors, en liberté. "Il va reprendre une vie quasi normale, vitre tranquillement... Nous, on a nos deux enfants qui sont ensevelis. Je ne conçois pas ça. Pour moi, c'est non", réagit Claude Noureux, mère de Caroline. Le 5 février 2019, en pleine nuit, Cédric P. tire deux coups de fusil sur le pas de la maison que vous verrez dans la vidéo ci-dessus. Il tue Caroline, son ex-femme, et Christophe, le nouveau compagnon de celle-ci. Quatre ans plus tard, il n'y a toujours pas de procès. Il y a le Covid d'abord, puis la juge d'instruction tombe malade plusieurs mois sans être remplacée. Le délai maximal de détention provisoire est atteint et il n'y a pas de prolongation décidée par les magistrats. Cédric P. ne portera pas de bracelet électronique. Il doit se rendre au commissariat plusieurs fois par semaine et a l'interdiction de quitter le département. L'homme vit désormais à une quarantaine de kilomètres des deux familles. Leur hantise, c'est de se retrouver face à lui. "Je ne peux pas certifier dans quel état d'esprit je vais être le jour où je vais le rencontrer. C'est impossible", confie Mario Granger, père de Christophe. TF1 | Reportage F. Juvigny, F. Mignard, C. Marchand