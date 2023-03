Librairies : pourquoi elles cartonnent dans les petites villes

Il n'y avait plus de libraire à Étampes, région parisienne avec 25 000 habitants depuis 10 ans. Pauline, ancienne salariée à Paris, s'est lancée il y a deux ans. "Il y avait de grosses demandes. Les premières semaines qui ont suivi l'ouverture étaient très impressionnantes", lance-t-elle. Et elle a pu embaucher une salariée. À 60 kilomètres de là, dans une librairie à Chartres, de nouveaux arrivages tous les jours. Une à deux palettes selon les commandes. La librairie est ouverte depuis des décennies, avec toujours plus de clients depuis deux ans. Une cliente fidèle lit une dizaine de livres par mois et vient presque toutes les semaines. Pendant le confinement, les librairies ont développé la réservation sur Internet et leur chiffre d'affaires ne cessent d'augmenter. C'est tout le secteur qui se porte bien. L'an dernier, 142 librairies ont été ouvertes dans toute la France, c'est un record. L'important est de bien choisir son emplacement. Mais l'an dernier, une librairie sur quatre a ouvert dans des petites communes de moins de 5 000 habitants. TF1 | Reportage G. Bellec, V. Pierron, I. Rachati