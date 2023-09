Libye : des inondations dévastatrices

L'eau partie, il ne reste que la boue partout, à perte de vue. Dans un quartier de la ville de Derna, la route a complètement disparu et seuls quelques bâtiments sont encore debout. Des images montrent un père qui vient d'être appelé, car son fils a été retrouvé mort dans les décombres. Dans la ville de Derna vivaient 100 000 habitants. Au moins 3 800 sont morts, selon le gouvernement. "C'est atroce, ma sœur, ses filles, ses petites filles, j'ai perdu onze personnes, mes neveux, mon peuple, ma famille !", crie un habitant. Il y a autant de victimes, car deux barrages en amont de Derna ont cédé. Un torrent a donc coupé la ville en deux, jusqu'à la Méditerranée. On constate bien l'ampleur des dégâts dans les images de Derna avant et aujourd'hui. La Libye a lancé un appel à l'aide international pour faire face à cette catastrophe sans précédent. TF1 | Reportage M. Bajac, B. Christal, A. Tocny