Licenciée, elle décroche le jakpot : sur les traces de la gagnante bretonne de l'Euromillions

Tout s’est joué dans le bar « Le Kernevel » de Larmor-Plage, dans le Morbihan. Début septembre, une Bretonne se présente au comptoir et se fie au hasard. Selon Sonia Epailly, une des serveuses du bar, elle a demandé un ticket d'Euromillions avec une étoile et c’est la machine qui a choisi les numéros. Pour 3,50 euros, elle a gagné 109 millions. C’est un gain record pour l'année 2023 en France. Derrière le chèque sur la photo, la gagnante souhaite garder l’anonymat. Mais forcément, dans le bar, tout le monde se demande qui est la nouvelle millionnaire ? Malgré tout, certains détails n’échappent pas aux habitués. Le secret sur son identité reste bien gardé. Ce que l’on sait, c’est que la quinquagénaire était sidérée, elle qui venait d’être licenciée quelques mois plutôt. D'après Isabelle Cesari, responsable accompagnement et expérience gagnant de la Fédération française des Jeux, le gain est arrivé à point nommé. C’est une histoire qui fait rêver les habitants de Larmor-Plage. Les voyages font partie des projets de la gagnante. Elle compte aussi faire un don dans une association et s’offrir enfin une maison. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, M. Pirckher