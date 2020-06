Licenciements chez Nokia : la ville de Lannion sous le choc

L'équipementier Nokia est en grande difficulté. Il a annoncé qu'il allait supprimer plus de 1 200 postes dans l'Hexagone. Ce plan touchera particulièrement le site de Lannion dans les Côtes-d'Armor, où 400 emplois pourraient disparaître. C'est un nouveau coup dur pour la ville qui voit les plans sociaux se succéder. En plein test de développement de la 5G, la décision de Nokia interroge. L'intersyndicale d'Alcatel sera reçu mardi au ministère de l'Économie.