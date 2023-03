Licenciés, ils doivent rembourser leurs indemnités... 15 ans après

Dominique Germain pensait avoir laissé cette histoire derrière lui jusqu'au jour où il a reçu un courrier en recommandé. Il devait rembourser 11 387,5 euros, une indemnité pour licenciement économique qu'il a eu il y a 15 ans. En octobre 2008, l'entreprise d'électricité et de plomberie où il travaille fait faillite. Le patron ne donne aucune nouvelle et laisse les douze salariés livrer à eux-mêmes. Les salaires ne sont plus versés depuis. Finalement licenciés, il faudra attendre jusqu'en 2010 pour obtenir des indemnités. Et l'histoire aurait dû s'arrêter là. Dominique Germain, l'un des salariés de l'entreprise n'en revient pas. Comme lui, Valérian Bidel est aussi stupéfait. À l'époque, cet électricien était âgé d'une vingtaine d'années. Une première expérience professionnelle qui le poursuit. À l'origine de cette situation, la Cour d'appel de Rouen qui annule le licenciement. Alors, les anciens salariés doivent rembourser l'indemnité perçue. C'est une chose assez rare comme l'explique Me Meriem Khelif, avocate experte en droit du travail. À partir de ce mardi, ils n'ont plus que huit jours pour restituer la somme, sans quoi un huissier de justice pourra saisir leurs biens. Ils ont un ultime recours : se pourvoir en cassation. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby