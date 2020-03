Lieux publics, salles de spectacles, des règles disparates face au coronavirus ?

Malgré le coronavirus, Disneyland Paris était ouvert ce mardi après-midi. Pourtant, d'autres rassemblements ont déjà été abandonnés, comme le concert de Maître Gims à Nantes, le Salon du livre à Paris, tout comme le Salon du tourisme et certains défilés de la Fashion Week. Alors, sur quelle base décide-t-on de fermer un site ou pas ? Quels sont les critères ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.