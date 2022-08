Ligne Paris-Clermont : des voyageurs exaspérés par les retards

C'est une ligne redoutée par les voyageurs. Le train intercité qui relie Paris à Clermont-Ferrand a la réputation d'être maudit. D’après une vérification en gare dans la soirée du mardi 16 août, un retard d'une heure trente a été annoncé. L'intercité qui arrive de Paris aura finalement deux heures de retard. À en croire les habitués, la ligne serait particulièrement vétuste. Cette ligne est-elle délaissée, comme beaucoup semblent le penser ? Selon la SNCF,"la ligne Paris-Clermont n'est pas davantage soumise aux retards que les autres lignes qui lui sont comparables". Pierre Pommarel, porte-parole de l'AUTA, milite depuis dix ans pour la rénovation de la ligne. Selon lui, il n'y a effectivement pas plus d'incidents sur celle-ci que sur les autres lignes. À cause de locomotive unique, les incidents mettent plus de temps à être traités. L'État, qui a la gestion des lignes intercités, a promis de changer toutes les rames du réseau d'ici 2025. Les associations des voyageurs demandent un investissement plus important, pour modifier le tracé de la ligne et améliorer le temps de liaison vers Clermont-Ferrand, Limoges et Toulouse. TF1 | Reportage E. Vinzent, B. Ghorchi