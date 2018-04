Lignes régionales : comment s'organiser sans train ?

Il n'y a pratiquement pas eu de trains ce mercredi sur certaines lignes. 80% des TER ont été supprimés en moyenne. Ce fut le cas par exemple entre Roanne et Saint-Étienne. Nos journalistes ont suivi des clients de la SNCF pendant cette rude journée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.