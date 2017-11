Ligue des champions : Antoine Griezmann inscrit un somptueux ciseau acrobatique face à l'AS Rome

Le Paris Saint-Germain a infligé une douche écossaise au Celtic Glasgow, en phase de poules de la Ligue des champions, mercredi 22 novembre 2017. Malgré le fait que l'équipe anglaise ait ouvert le score, les Parisiens ont écrasé leurs adversaires (7-1). Cependant, le plus beau but de la soirée a été marqué sur la pelouse de l'Atlético Madrid, avec une somptueuse "papinade" signée Antoine Griezmann. Ce retourné acrobatique face à l'AS Roma figurera sans doute dans la liste des plus beaux buts de cette année 2017. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.