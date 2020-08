Ligue des champions : Lyon se prépare pour un match historique

À quelques heures du coup d'envoi de cette demi-finale, la pression monte à Lyon et les habitants se prennent à rêver. Dans le centre-ville, la plupart des bars qui diffusent le match affichent complet. Du personnel a même été appelé en renfort pour tenter de faire respecter la distanciation physique. Les footballeurs de Lyon vont-ils rejoindre ceux du PSG en finale de la Ligue des champions ? Toute la France du football en rêve.