L'île d'Arz face à la montée des eaux

C’est l’histoire d’une île, un joyau du golfe du Morbihan, menacé par la montée des eaux. Sur l’île d’Arz, les effets du dérèglement climatique sont visibles. Jean Billotte, 83 ans, est né ici. Il a mesuré l’érosion du littoral. Les tempêtes sont également plus fréquentes et c’est l’un des emblèmes de l’île : ce moulin à marée du XVI siècle qui est aujourd’hui en danger. La digue ne suffit plus à retenir les assauts de la mer, comme en 2008, lorsque la tempête Johanna a frappé l’île d’Arz. Le patrimoine, mais aussi l’activité touristique sont menacés par cette montée des eaux. Le camping municipal a été inondé trois fois en quinze ans. Selon les experts du Giec, au pays, le niveau de la mer pourrait s’élever d’un mètre d’ici l’année 2100. Sur l’île d’Arz, les scientifiques alertent sur une possibilité de rupture. Selon leurs prévisions, elle pourrait devenir un archipel morcelé en plusieurs îlots, d’ici seulement 80 ans. Pas question pour l’instant de déplacer les habitants, mais la municipalité tente de trouver des solutions pour protéger l’île sans reproduire les erreurs du passé. Pour illustrer ces erreurs, on observe les murets construits il y a 50 ans pour arrêter la montée des eaux, mais ça n’a pas marché. L’idée n’est pas de transformer l’île en forteresse, mais de créer des barrières naturelles. Il existe une autre piste pour limiter l’érosion : protéger les espèces végétales locales, comme les prunelliers sauvages, dont les racines retiennent la terre. Sur l’île, les solutions pour lutter contre la montée des eaux reposent sur la nature. TF1 | Reportage J. Roux, N. Clerc