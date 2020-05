L’île d’Yeu se déconfine et retrouve avec plaisir ses visiteurs

L'Île d'Yeu est de nouveau accessible aux visiteurs et aux propriétaires de résidences secondaires. Jusqu'à présent, seuls les résidents permanents pouvaient s'y rendre. Le déconfinement est progressif pour mettre en place un accueil optimal des touristes. Nos journalistes ont pris ce matin la première navette pour l'île. Près de 500 personnes y ont débarqué ce lundi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.