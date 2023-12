L'île envoûtante des tropiques : le Sri Lanka

À intervalle régulier, elle vient lécher le sable blanc et crée l’attente parmi les surfeurs. Dans la baie d'Arugam, plus encore que ces sublimes plages plantées de cocotiers, les vagues attirent les touristes du monde entier. Sur les lieux, le plaisir dure toute l’année, en hiver, sur la côte ouest, en été, sur la côte est. Plus confidentielles et moins chères que Bali, la baie aurait vu naître le surf sur l'île dès les années 60, grâce aux touristes australiens. “Ça fait longtemps qu’on surfe chez nous, j’ai appris en regardant les anciens et c’est parce que nous sommes une communauté de surfeurs, qu’on attire les touristes, ils savent qu’on va pouvoir leur apprendre”, disait un surfeur à Sri Lanka. Cela vaut surtout pour les hommes. Dans un village de pêcheurs, une femme qui surfe peut-être encore mal vue. Une injustice que Shamali Sanjaya, fondatrice du premier club de surf féminin au Sri Lanka, a voulu briser. Elle a créé le premier club féminin du pays, en 2018. À chaque nouvelle recrue, elle doit convaincre les familles, elle enseigne aujourd’hui à une vingtaine de filles du village. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Croccel, M. Laquamen