L'île Tatihou, le petit paradis secret du Cotentin

Si Tatihou est désormais une destination calme et appréciée des touristes, elle fut au 17ème siècle une zone de défense stratégique pour la marine royale française. La construction d'une tour Vauban au sud de l'île en témoigne. Elle a été construite en 1694 pour fortifier la baie du Cotentin, puisqu'elle était une porte d'entrée par laquelle les Anglais pouvaient accéder au Royaume de France. La zone est vulnérable et Vauban, le célèbre conseiller militaire de Louis XIV le sait. Avec sa vue à 360 degrés, la tour Vauban permet de surveiller l'arrivée des Britanniques. Deux ans plus tôt l'île Tatihou était le théâtre d'un combat terrible, la bataille de la Hougue, où plusieurs navires français avaient sombré face à l'ennemi. L'île de Tatihou est un petit morceau de terre chargé d'histoire. Après les guerres, ce sont les épidémies transportées par les bateaux de commerce qui menacent les côtes de la Manche. Peste, choléra, fièvre jaune, pour ne pas les propager, tous les équipages devaient faire escale sur l'île, à l'intérieur d'un lazaret, un lieu de quarantaine obligatoire.