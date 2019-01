Lille : jusqu'à quinze centimètres de neige dans les rues

Avec quinze centimètres de neige, le plus difficile pour les Lillois ce mercredi 23 janvier était de réussir à marcher sans tomber sur des trottoirs enneigés et verglacés. Les flocons sont tombés abondamment dans la nuit du mardi 22 janvier. Les bus n'ont pas circulé de la journée. Les premiers ont repris du service vers 17 heures sur une chaussée moins glissante. Les températures, elles, seront encore négatives toute la nuit de ce mercredi 23 janvier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.