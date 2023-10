Lille : la sécurité renforcée autour du match de l'équipe de France

Ce mardi 17 octobre, à 18 heures, les CRS en renfort arrivent aux abords du Stade Pierre Mauroy, quatre compagnies qui se rajoutent aux trois déjà prévues. Au total, il y a 280 policiers, plus les hommes du RAID et une compagnie de gendarmerie positionnés près des stations de métro. “Je pense qu’il y a pas mal de sécurité autour du stade.”, dit un homme qui était au stade. Les attentats récents sont dans toutes les têtes des supporters, mais venir au stade est vécu comme un acte de résistance. “Je n'ai pas envie de me mettre la pression par rapport à ça et de profiter de chaque jour et de chaque moment.”, s’exprime un supporter de l’équipe de France. “Quand je pense à tout ce qui se passe, on sort plus de chez nous, on reste chez nous. On ne vit plus.” , dit un autre supporter. À 19 heures, les portes du stade s'ouvrent. Chaque personne est fouillée et les sacs sont inspectés. Des policiers se trouvent également à l'intérieur du stade et certains sont en civil. Les tribunes se remplissent, et tous espèrent, le temps d'un match, oublier les atrocités de ces derniers jours. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette