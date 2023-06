Lille : les casses à la voiture-bélier se multiplient

Projeter contre la devanture d'un magasin ou d'une banque avant que les cambrioleurs ne passent à l'action. Tel est le principe du vol à la voiture-bélier. Et c'était notamment le cas le 25 mai dernier où des malfaiteurs au volant d'une petite voiture ont foncé dans la vitrine d'un magasin de luxe Hermès. Très vite, ils s'emparent du butin, vêtements, bijoux, sacs à main. Dans la précipitation, ils en laissent même tomber une partie à terre. Depuis, l'enseigne a demandé l'installation d'une borne en béton, mais les riverains eux, ne se sentent plus en sécurité. Parce qu'une semaine avant, à quelques mètres de là, une autre boutique de luxe a également été victime elle aussi d'une voiture-bélier. En tout, trois casses de ce genre ont eu lieu en quatre mois dans le Vieux-Lille. Pour Jérémy Lablanche, commerçant, dont la boutique avait déjà été cambriolée selon ce même procédé, il y a quelques années, la répétition de ses actes de grand banditisme est très préoccupante. C'est la sûreté départementale de la police du nord qui est chargée de l'enquête. Ils y travaillent sept jours sur sept. Renforts, utilisation de chiens spécialisés, études des réseaux de téléphonie mobile...Tous les moyens sont mis à la disposition des enquêteurs. Mais leur travail est rendu difficile par les lieux des casses. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette