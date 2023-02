Lille : pourquoi la ville s'effondre

Depuis le 12 novembre 2022, rien n’a bougé, les affaires des anciens locataires sont encore dans les décombres, celle de Constantin aussi. Avec ses colocataires, il avait donné l’alerte juste avant l’effondrement des deux immeubles qui a fait un mort. Trois mois plus tard, il n’a toujours aucune réponse. Pour ces deux bâtiments effondrés, le parquet de Lille a ouvert une enquête pour homicide involontaire. Un architecte a été nommé pour faire des travaux de consolidation. Pour lui, les propriétaires sont en partie responsables du manque d’entretien. Il nous a dévoilé des vidéos accablantes qu’il avait tournées à l’intérieur des bâtiments. À l’intérieur de l’une des caves, il pleut constamment, le plafond ne retient plus l’eau et certains murs s’effritent. Dans d’autres endroits, des réparations ont été réalisées à la va-vite. Pour comprendre les effondrements, il faut se pencher sur le passé de la ville. Lille était une île traversée par l’eau, et les canaux ont été depuis bouchés. Certains bâtiments reposent sur d’immenses pieux en bois, enfoncés dans le sol argileux gorgé d’eau. Mais depuis que l’eau a été retirée, le sol est asséché et les pieux aussi, ce qui provoque une fragilité des piliers. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier