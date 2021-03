Lille se chauffe en recyclant ses ordures ménagères

Dans certains quartiers de Lille, les sacs-poubelles sont devenus le nouveau combustible. Début janvier, leurs habitants étaient encore chauffés par une usine alimentée par des tonnes de charbon. La chaleur dégagée par la combustion du charbon dans une immense chaudière de cette manufacture permettait de chauffer des milliers de radiateurs. Tout s'est définitivement arrêté le 18 janvier. Désormais, c'est dans une usine en périphérie de la ville que les camions benne acheminent le nouveau combustible, des tonnes de déchets non-recyclables. En clair, les poubelles grises collectées par les éboueurs ont pris la place du charbon. On y retrouve des déchets organiques, mais aussi un certain nombre de déchets qu'on ne pourra jamais trier. Ils sont introduits dans des trémies où ils vont glisser petit à petit dans un four pour générer une fumée de forte chaleur. L'énergie de la combustion des déchets va permettre de faire monter la température de l'eau à environ 110 degrés. Et cette eau sera ensuite acheminée par des tuyaux pour le chauffage d'environ 25 000 habitants de la métropole lilloise. ? La réponse dans la vidéo ci-dessus.