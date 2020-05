L'imbroglio des tests sanguins dans les entreprises

De plus en plus d'employeurs privés vont proposer de dépister gratuitement et anonymement leurs salariés. De nombreux tests ont déjà été effectués, mais la ministre du Travail vient de les interdire. Plusieurs raisons, notamment la fiabilité des tests sérologiques et le secret médical, sont invoquées par le gouvernement pour justifier ce refus. Hermès, Le Crédit Mutuel, TF1 et d'autres grandes sociétés proposent déjà des dépistages pour leurs employés volontaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.