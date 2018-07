Limitation à 80 km/h : retour sur d'autres mesures controversées

La loi sur la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires s'applique et elle est en vigueur. Edouard Philippe a énoncé dans la matinée de ce lundi 2 juillet une évidence et pourtant elle ne va pas de soi. Rarement une loi n'aura été, le jour même de son application, aussi impopulaire. Cette nouvelle loi provoque le même tollé que d'autres mesures prises en leurs temps au nom de la sécurité routière. Retour sur ces mesures controversées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.