Limitation de vitesse : les opposants vont-ils enfin suivre le mouvement ?

La nouvelle mesure concernant la limitation de vitesse est bel et bien entrée en vigueur depuis le début de l'été. Dans le Calvados, face aux automobilistes sceptiques, les gendarmes ont décidé de laisser du temps aux conducteurs. Ils leur donnent effectivement une marge d'erreur de façon à ne pas les verbaliser, mais plutôt à les sensibiliser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.