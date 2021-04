Limitation des rassemblements : l’alcool interdit sur la voie publique

Pour limiter le rassemblement dehors, terminer les apéros dans les parcs. Le Premier ministre prend une décision qui est loin de faire l'unanimité. Les textes sont en cours de rédaction, mais le ministère de l'Intérieur est très clair, consommer de l'alcool sur la voie publique, ce sera 135 euros. Les brasseries ont le droit de vendre de l'alcool à emporter, mais les clients eux ne peuvent plus consommer dehors. Une règle qui donne quelques maux de tête à certains. Le gouvernement ne veut plus voir des fêtes sauvages comme mardi dernier à Lyon. Certaines villes ont déjà pris les devants. À Metz, boire de l'alcool dehors, c'est interdit depuis un mois. Aujourd'hui, les forces de l'ordre musclent les contrôles et l'amende tombe immédiatement. Des scènes qui risquent de se multiplier dans les prochains jours. L'autre mesure concerne l'accès à certains lieux publics. Les préfets sont invités à les interdire s'ils sont trop fréquentés.