Limitations de vitesse : des changements trop nombreux ?

Un panneau à 70, 50, retour à 70, puis 90. Tous ces changements de limitations de vitesse s’étendent sur moins d’un kilomètre. C’est l’un des nombreux trajets en France où mes limitations successives peuvent vous faire perdre la tête. Entre Dijon et Beaune, 34 kilomètres, on peut compter 24 changements. De quoi légèrement agacer notre journaliste au volant. En Île-de-France, entre Versailles et Cergy-Pontoise, 28 kilomètres de route nationale et pas moins de 18 changements de limitations de vitesse. Dans les images, par exemple, nous avons noté trois limitations différentes en seulement une minute. Et nous ne sommes pas les seuls à le remarquer. Comment expliquer des changements aussi fréquents, notamment entre 80 et 90 kilomètres par heure ? C’est surtout dû au rehaussement de la vitesse maximale autorisée sur une partie du pays. Sept départements sont entièrement repassés à 90 kilomètres par heure, 43 autres ont, eux, choisis d’augmenter la limitation, seulement sur une partie de leur réseau routier. Il faut donc constamment jongler avec les limitations. TF1 | Reportage S. Chevallereau, I. Blonz, M. Lopinski